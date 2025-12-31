蘆竹黑吃黑案搶詐團113萬 檢方以強盜罪嫌追加起訴第5人

去年發生在蘆竹某科技公司黑吃黑案，檢方追加起訴24歲張姓男子。（記者謝武雄攝）

去年3月4日，桃園市蘆竹區內溪路發生一起黑吃黑事件，其中邱姓男子獲悉詐騙集團林姓男子將前往某科技公司收取下游車手交付詐騙款113萬元，遂連同張姓男子等5人從台中開2輛車前往埋伏，見林姓男子取得贓款後，邱下車持辣椒水噴灑林姓男子並搶奪113萬元，得手後5人逃回大園，檢方起訴邱姓男子等4人，事後發現24歲張姓男子涉案，也以強盜罪嫌將其追加起訴。

檢方調查指出，邱姓男子因不明管道知悉詐騙集團林姓男子欲於2024年3月4日上午，前往桃園市蘆竹區內溪路某科技有限公司，收取下游車手交付113萬元詐欺款項，先由張姓男子向台中市西屯區福科路汽車購買自用小客車後，5人當晚於台中會合，第2天分搭2車前往蘆竹區內溪路科技公司外等候，邱姓男子見林姓男子取得詐欺款項步出公司後，隨即下車持辣椒水噴灑林姓男子，搶奪113萬元後離去。

檢方認為張姓男子所為，係犯刑法第330條第1項而有 同法321條第1項第4款之加重強盜罪嫌，與邱姓男子等4嫌就強盜犯行，有犯意之聯絡及行為之分擔，請論以共同正犯。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

