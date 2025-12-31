為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    畫面曝光！女駕駛開車趕上班路口搶快 高雄女騎士撞飛送醫

    2025/12/31 10:00 記者陳文嬋／高雄報導
    車禍現場。（民眾提供）

    車禍現場。（民眾提供）

    高雄市蔡姓女子今天上午開車趕上班，行經鳳山行政中心前光復路二段、澄清路口，搶快未減速迎面撞飛王姓騎士，所幸王女命大僅手腳擦傷，警方將釐清蔡女是否闖紅燈釀禍，整個車禍撞擊畫面曝光，令人感到驚悚！

    警方調查，蔡姓女子（55歲）今天上午近7時駕駛自小客車，沿著鳳山區澄清路北向南方向行駛，途經鳳山行政中心前光復路二段、澄清路口，未減速慢行搶快通過路口。

    適逢王姓女子（64歲）騎乘普重機車，沿著鳳山區光復路二段西向東方向行駛，準備穿越光復路二段、澄清路口，突遭王女駕車搶快迎面撞上，造成王女摔車倒地受傷。

    鳳山警分局忠孝派出所據報趕赴現場處理，王女命大僅手腳擦挫傷，警方對蔡女、王女2人實施酒測，確認2人酒測值均為0，協助王女送醫治療。

    警方勘驗車禍現場，肇事原因初步研判王女路口搶快，將調閱監視器畫面，以釐清王女是否闖紅燈。

    不過整個車禍撞擊畫面曝光，蔡女駕車通過路口，王女瞬間被撞飛畫面，令人感到驚悚！警方呼籲民眾駕車上路應遵守交通號誌行駛，尤其興經路口務必減速慢行，避免危害他人用路安全。

    車禍現場。（民眾提供）

    車禍現場。（民眾提供）

