悲！彰化失智翁走失10天數百人搜尋 跨年前夕仍傳憾事

陳翁失蹤10天最終被尋獲傳來不幸。（圖由警方提供）

悲！彰化市1名患有失智症的74歲陳姓老翁，20日晚間出門後即下落不明，包括警方、消防與民間救難單位共數百人連日搜救，不料跨年前夕仍傳憾事，就在搜救進入第10天之際，陳翁於29日被民眾發現倒臥在彰化市彰泰三街排水道，已無氣息，家屬相認時悲痛萬分，無法團圓一起跨年天倫夢碎，眾人無不鼻酸。

本月20日晚間6點多陳翁從彰化市住處離家後即不見蹤影，整夜未回家，離家時身穿米色外套、深藍色長褲；警方調閱案發處監視器發現，陳翁沿福馬街步行至茄苳路2段，往和美大肚溪方向前進，後來即未再發現行蹤，離奇消失。包括彰化、和美警方與消防局、協勤民力都出動，連日來在荒地、果園與樹叢中搜索，還派出空拍機從空中搜尋，台灣偵搜犬協會也出動2隻搜救犬加入搜尋，10天共出動數百人次大範圍搜索，仍未能發現陳翁。大批網友也熱心協助搜尋，還有網友建議請示神明，希望能盡快找到陳翁，平安回家。

不料29日上午彰化警分局泰和派出所員警與搜救協會於彰泰三街排水道，發現1名男性倒臥，經比對與家屬相認，確定是失蹤10天的陳翁，家屬當場痛哭失聲，無法回家團圓一起跨年天倫夢碎，讓在場所有人員鼻酸。

