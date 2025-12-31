為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    名額有限！預防一氧化碳中毒 基市推出遷移、更換熱水器補助

    2025/12/31 09:43 記者吳昇儒／基隆報導
    義消與消防分隊同仁在市場內宣導防範一氧化碳中毒。（基隆市消防局提供）

    義消與消防分隊同仁在市場內宣導防範一氧化碳中毒。（基隆市消防局提供）

    冬季氣溫持續下降，民眾在家中洗澡時都會想多沖一下下，但若熱水器安裝不當，很容易造成一氧化碳中毒，發生憾事。基隆市消防局為保護民眾安全，明年1月1日起，開放受理遷移或更換熱水器補助申請，協助改善潛在危險環境，名額有限，民眾必須早日申請，以免向隅。

    基隆市消防局指出，據消防署今年統計資料顯示，全國共發生22起一氧化碳中毒事故，造成5人死亡、59人送醫；所幸基隆市迄今尚未發生相關事故，顯示防災宣導已有成效。

    為了有效防範一氧化碳中毒，民眾若發現有熱水器安裝不當，經消防分隊複查確認，確有一氧化碳中毒潛勢者，就可以申請此次補助。低收入戶最高補助1.2萬元，其餘民眾（含中低收入戶）每戶最高補助3千元，請符合資格的民眾把握時機，儘早提出申請。

    消防局長游家懿強調，一氧化碳中毒往往發生迅速、且難以察覺，唯有事前預防才能避免憾事發生，提醒民眾牢記口訣「順手推開窗，一氧化碳跑光光」。使用燃氣熱水器時務必保持室內通風，避免因瓦斯燃燒不完全導致中毒。此外，安裝熱水器應遵守「5要原則」，包括「要安全品牌、要正確型式、要安全安裝、要定期檢修、要保持通風」，從源頭來降低風險。

    基隆市消防局為防範民眾一氧化碳中毒，推出遷移、更換熱水器補助。（基隆市消防局提供）

    基隆市消防局為防範民眾一氧化碳中毒，推出遷移、更換熱水器補助。（基隆市消防局提供）

