    首頁 > 社會

    北捷案後留言恫嚇「這只是開始」 男子遭起訴從重量刑

    2025/12/31 09:39 記者王定傳／台北報導
    台北地檢署。（資料照）

    台北車站及中山區南西商圈19日晚間發生重大隨機殺人案件，造成4死11傷；怎料，林姓男子竟於網友的「中山丟煙霧彈砍人」影片下方，張貼「爽！這是開始而已」、「刀不夠利啦！」、「＃這只是開始 ＃你們選民投的政府自己記得扛傷害」等言論，台北地檢署今日依恐嚇公眾、煽惑他人犯罪嫌起訴林男，並請法院從重量刑。

    檢方調查，張文犯下隨機殺人案後，有網友在網路張貼「中山丟煙霧彈砍人」，怎料，林男竟於影片下方留言區寫說：「爽！這是開始而已」等言論，煽惑他人以利刃行兇，並恫嚇社會大眾。

    檢方審酌林男為具成熟智識的成年人，竟於重大治安事件發生後，僅為求個人關注及宣洩個人情緒，無視他人苦難，而使用網路散布鼓譟他人使用利刃犯罪、並以「只是剛開始」等言論營造恐攻氛圍，擴大社會大眾惶恐不安情緒，造成人心惶惶，更易使見聞其言論之人群起效尤而致社會動盪不安，其行為所生損害重大，請從重量刑，以示警懲。

    北檢強調，對於任何企圖擾亂社會秩序、散布恐懼心理或以暴力、威脅方式危害公眾安全的行為，將依法嚴查速辦，守護民眾安全與維護社會秩序。

