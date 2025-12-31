帳戶給詐團、掰中古車交易 法官不信

鄧男提供帳戶給詐團，掰中古車交易，法官不信，判處2年徒刑，併科罰金5萬元。（資料照）

經營貿易公司的鄧男將公司帳戶提供給詐團，3天後一名張姓被害人匯入100萬元進入該帳戶，鄧男隨後領出包含張姓被害人100萬的154萬元再交給「阿龍」，警方循線查獲，鄧男被檢方起訴，該案進入彰化地院審理，鄧男大喊冤枉，聲稱「阿龍」向他買中古車，匯錢進入其帳戶，但事後反悔不買，他才將154萬領出，直接交給「阿龍」。但他提不出雙方中古交易的相關契約文件，法官認為說詞不足採信，判處2年徒刑，併科罰金5萬元。

判決書指出，該案發生於前年4月間，鄧男提供個人公司帳戶給名為「阿龍」的人，結果3天張男誤信臉書「保證獲利」廣告，匯入100萬元至鄧男帳戶，隨後鄧男往台中市某銀行，臨櫃提領包含張男100萬元在內的154萬元（超過部分不在本案起訴範圍），再交給「阿龍」。

鄧男否認有詐欺或洗錢犯意，警方偵查期間，鄧男稱「阿龍」要買中古車，價格154萬元，因此提供帳戶給對方，對方匯錢進來，但20分鐘後對方說，太太不同意買車，要求提領返還。案件審理時，鄧男改稱「阿龍」自稱是貸款公司，可幫他辦企業貸款，需要製造金流，因此才提供帳戶並配合提領。

法官認為，被告辯解不可信，起初稱買車匯款，後改稱辦貸款製造金流，前後說詞不一，最重要，不管製造金流或買賣中古車，理應留下契約證據，被告連「阿龍」是什麼身份都不知道，雙方也無對話截圖，被告所說係卸責之詞，因此判2年徒刑，併科罰金5萬元。

