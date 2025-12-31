禾繕基金會送愛，捐贈苑裡消防分隊高頂救護車。（苗縣府提供）

苗栗縣幅員廣大，被區分為山線、海線、中港溪等區域，消防分隊之間也常彼此支援。臺中市財團法人禾繕基金會為提升苑裡地區緊急救護量能捐贈一輛價值380萬元的高頂救護車，期盼充實救護裝備器材，協助提升緊急救護品質。

禾繕基金會董事長毛卉瑜表示，基金會長期關注偏鄉及地方急救資源需求，了解到苑裡救護需求逐年上升，因此決定捐贈設備完善、空間寬敞的高頂救護車，希望以實際行動支持第一線救護人員，並讓鄉親在緊急時刻能獲得更即時、更完善的救護照護。

苗縣府消防局局長匡夢麟指出，禾繕基金會慷慨捐贈福斯T6.1 高頂救護車一輛，連同加配的電動擔架床以及穿戴式5G即時影像傳輸系統，總價達380萬元，不僅提升在地救護量能，更象徵企業與社會共同守護鄉親生命安全的力量。

匡夢麟也提及，縣府消防局近5年OHCA急救成功率由17%攀升至27%，其中康復出院人數也由5人提高到13人；另外高級救護技術員從2021年的19位提升到今年的52位，期許消防人員持續發揮救護、救災能力。

