酒駕前科被檢舉耍帥「翹孤輪」 加重判4個月徒刑

王男以「翹孤輪」（前輪離地）騎機車耍帥被檢舉，吃上妨害公眾往來安全罪，被苗栗地院判處4個月徒刑；圖為「翹孤輪」示意照。（資料照）

台3線苗栗縣路段沿線風景秀麗、蜿蜒曲折，是不少車友出遊熱門路段，但常有俗稱「山道猴子」的機車騎士從事競速等危險駕車行為。王姓男子以「翹孤輪」（前輪離地）騎機車耍帥被檢舉，吃上妨害公眾往來安全罪，被苗栗地院判處4個月徒刑。

王男於今年8月27日上午11點43分許，騎機車在苗栗縣獅潭鄉台3線與台72線交岔路口附近道路，耍帥以「翹孤輪」的方式行駛，被民眾檢舉。由警方調閱路口監視器畫面循線將他查獲，依公共危險罪嫌送辦，並經苗栗地方檢察署起訴並聲請簡易判決處刑。

請繼續往下閱讀...

法官審理，認王男在道路上以「翹孤輪」之方式騎機車，可能失控翻覆，使其他車輛駕駛人因無從預知其行車方向而與之發生碰撞，致生其他車輛往來之危險，犯妨害公眾往來安全罪。

且法官調查，王男曾於2023年7月30日晚間10點，在宜蘭縣壯圍鄉濱海公路酒後駕車，犯公共危險罪，被宜蘭地院判處2個月徒刑，易科罰金執行完畢，又再犯妨害公眾往來安全罪，屬累犯，加重其刑，判他4個月徒刑，如易科罰金，以1000元折算1日。全案可上訴。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒，禁止酒後駕車☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法