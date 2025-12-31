為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    「小王硬得很快、讓她很有自信」 殯葬業老闆娘偷情慘了

    2025/12/31 07:31 記者鮑建信／高雄報導
    殯葬業李姓老闆娘出軌，鹹濕對話全都錄，被橋頭地院判賠遮羞費。（情境照）

    殯葬業李姓老闆娘出軌，鹹濕對話全都錄，被橋頭地院判賠遮羞費。（情境照）

    從事殯葬業李姓老闆娘偷情小王方男，被其夫在她手機安裝APP查獲，請求精神撫慰金，橋頭地院勘驗LINE內容，「我覺得你有一個厲害的地方就是硬得很快」等鹹濕對話，判決2人連帶賠償20萬元。

    據了解，2024年間，李婦因殯葬工作認識方姓男子後，經常藉故不知所蹤。同月8月間，其夫阿國（化名）發現被告2人曖昧的LINE對話紀錄，於是在隔月間，追隨她手機定位在澄清湖附近汽車旅館發現方男的車輛。

    阿國為挽回婚姻，與被告等人溝通後，方男允諾不會再跟李婦聯絡接觸，不料2人卻藕斷絲連，憤而要求賠償200萬元精神撫慰金。

    被告李婦等人則說，其夫偷裝手機定位APP，且取得對話紀錄亦未經其同意，沒有證據能力，並強調，2人交往沒有發生性關係，拒絕賠償。

    橋頭地院調查，據被告2人對話紀錄，如「我覺得你有一個很厲害的地方就是硬的很快」、「你真的在這方面讓我很多自信」、「你下面又都會偷吸」等，認定確有嘿咻行為，判決賠償20萬元，仍可上訴。

