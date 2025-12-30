12/30 財神沒上班！大樂透、今彩539雙雙摃龜

12月30日開獎的第114000315期今彩539頭獎摃龜；第114000118期大樂透頭獎也摃龜。（台彩提供；本報合成）

第114000118期大樂透中獎號碼「05、10、15、20、24、29，特別號：34」。頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共48注中獎，每注可得3萬5772元；肆獎共87注中獎，每注可得1萬2687元；伍獎共2599注中獎，每注可得2000元；陸獎共2422注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬3923中獎，每注可得400元；普獎共3萬9451注中獎，每注可得400元。

第114000118期49樂合彩中獎號碼為「05、10、15、20、24、29」。四合7注中獎，每注可得20萬元；三合共191注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4326注中獎，每注可得1250元。

第114000315期今彩539中獎號碼為「11、12、24、27、33」。頭獎摃龜；貳獎共230注中獎，每注可得2萬元；參獎共8813注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬7532注中獎，每注可得50元。

第114000315期39樂合彩中獎號碼為「11、12、24、27、33」。四合共開出11注，每注可得21萬2500元；三合共371注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬5816注中獎，每注可得1125元。

第114000309期3星彩中獎號碼為「828」。壹獎共129注中獎，每注可得5000元。

第114000309期4星彩中獎號碼為「4539」。壹獎共14注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

