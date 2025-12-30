不甩檢方聲請科技監控 涉貪前鄉長温志強疑棄保潛逃 苗栗地院回應了

前三灣鄉長温志強。（資料照）

無黨籍苗栗縣前三灣鄉長温志強於任鄉長期間涉貪129件，被查扣賄款1289萬8100元。苗栗地院判他每案各2年到10年半不等刑期，共400多年，但不採檢方聲請對實施科技監控措施之主張，讓温於二審開庭前棄保潛逃。對此，苗栗地院表示，將汲取經驗，於日後審理類似案件時精進相關作為。

苗栗地院今（30B4）晚間回應說明，此審理期間，被告温志強始終遵選任辯護人為自己辯護，無任何逃避司法程序之異狀，檢察官亦未曾主張另對温志強為限制出境出海、科技設備監控等其他強制處分。本院審酌温已坦承大部分起訴事實，態度尚屬配合等情狀，認起訴移審時所為命具保一百萬元及限制住居之處分，應足以擔保後續審判及執行，故未再為進一步之強制處分。

苗院指出，今年8月19日就温志強部分宣示判決，檢察官與温均提起上訴，檢察官嗣於10月13日提出「上訴補充理由書」，內容敘及「聲請命被告温志接受適當之科技設備監控」等語，惟是否另為其他強制處分事涉審判核心，本院宜予尊重。

苗院強調，温於一審判決後即斷然捨棄司法救濟機會、鋌而走險逃亡，實非常態，惟如能在不過度侵害人權之情況下，對已具保、限制住居之被告再輔以限制出境出海、科技設備監控等強制處分，仍有助於降低逃亡之可能性，本院將汲取經驗，於日後審理類似案件時精進相關作為。

温志強被控於2018至2021年任鄉長期間涉及工程及人事收賄案件129件；今年8月，苗栗地方法院判他每案各2年到10年半不等刑期，總共490多年。不料，12月24日二審開庭，温未到，經查他已於10月21日出境，搭機前往香港，現不知去向，疑棄保潛逃。

