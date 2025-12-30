為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    全台37場跨年元旦活動 警政署動員上萬警民力提升戒備

    2025/12/30 21:24 記者姚岳宏／台北報導
    警政署動員上萬警民力維持跨年夜及元旦升旗活動治安。（記者姚岳宏翻攝）

    北捷連續攻擊效應！為維護全國跨年晚會及元旦升旗典禮之公眾安全與活動秩序，內政部長劉世芳今天要求警政署責成各警察機關、成立聯合應變指揮所，整合跨單位資源，並邀集相關友軍進駐支援，全面淨化活動場域安全，周延警衛與交通疏導部署，嚴防人潮推擠與踩踏事件發生，要求明確公告與標示醫療救護站及疏散動線，確保民眾安全。

    警政署已通令各警察機關，強化危安情資蒐報，提升即時應處能力，對於可能影響公共安全之訊息，迅速示警民眾，並即時回應澄清，以穩定社會民心。本次跨年及元旦計有37場次活動，合計動員警力8069人、民力2792人，全力維護活動安全與秩序。

    為落實各項重點維安工作，警政署指派副署長及警政委員，分赴全國各地指揮所及活動現場，瞭解相關警察機關整備及執行情形，並慰勉執勤同仁辛勞，確保跨年活動及元旦升旗典禮安全。

    警政署呼籲，民眾參加跨年晚會及元旦升旗典禮，應配合警察及主辦單位的引導、管制及檢查，並留意自身健康及安全。全國警察機關持續堅守崗位，使民眾安心迎新年、平安過好年。

