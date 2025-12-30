為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    前苗栗鄉長温志強疑棄保潛逃 台中高分院:一審沒限制出境、出海

    2025/12/30 21:00 記者陳建志／台中報導
    前三灣鄉長温志強。（資料照）

    苗栗縣前三灣鄉長温志強被控於2018至2021年任鄉長期間涉及工程及人事收賄案件129件；今年8月，苗栗地方法院判他每案各2年到10年半不等刑期。不料，全案移審二審，温開庭未到，經查已於10月搭機出境不知去向，疑棄保潛逃，外界質疑為何沒有強制處分？以及是否發布通緝？台中高分院表示將由合議庭決定。

    温志強被控於2018至2021年，任三灣鄉長期間涉及工程及人事收賄案件129件，被查扣賄款1289萬8100元。苗檢偵結起訴後，全案移送苗栗地院，當時法官裁定温100萬元交保，未限制出境，不料今年8月一審判決後，温男上訴二審，卻在10月搭機離台至今未歸，疑似已棄保潛逃。

    外界關心當初為何沒有限制出境、出海，或者進行電子腳鐐等科技監控，以及是否對他發布通緝？

    台中高分院今天表示，温男在10月21日就出境，但台中高分院直到11月4日才收案，收案時温男已出國，至於一審苗栗地院為何沒有限制出境、出海，或者給予電子腳鐐科技監控等強制處分，須由苗栗地院合議庭說明；另外，是否沒入100萬保證金或發布通緝，將由台中高分院合議庭決定。

