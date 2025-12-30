新北義消救護大隊26歲了 36位績優救護義消獲表揚

新北市長侯友宜（左3）與消防局長陳崇岳（左1）、義消救護大隊大隊長林淑娟（左4）切生日蛋糕，祝新北義勇消防總隊救護大隊26歲生日快樂。（記者黃政嘉攝）

新北市長侯友宜今天主持「新北市義勇消防總隊救護大隊第26屆周年慶典禮」，頒贈永利義消救護分隊副分隊長黃柏誠、板橋義消救護分隊助理幹事陳曉筑等36位救護義消，以及板橋、頭前、新莊3個救護分隊績優獎項，侯友宜並與消防局長陳崇岳、義消救護大隊大隊長林淑娟切下生日蛋糕，共同祝賀救護義消26週年慶「生日快樂」。

新北市救護義消目前編制有1個救護大隊、6個救護中隊及26個救護分隊，共計836位救護義消，侯友宜表示，今年救護義消協助救護車出勤高達2萬8955件，在全體警、義消共同努力下，新北市OHCA康復出院率從2010年的3.1%，現已提升至12.1%，累計救活2946人，相當不簡單，「救護義消值得大家尊敬」。

請繼續往下閱讀...

黃柏誠參與義消逾11年，上班族身分的他，過去是紅十字會救生員，在同伴引薦下加入義消，學習救護、搜救等技能，支援過2017年的蝶戀花旅行社遊覽車翻覆國道33死11傷慘案，協助傷患後送醫院，車上做簡單包紮，他分享，救人經驗的正向能量，有助平衡日常的負面能量，「這次獲獎是種榮譽，讓他有更多使命感，想救助更多人」。

陳曉筑現為營養師，喜好救護、助人，過去大學在朋友介紹下加入義消已5年，救援經驗遇過民眾跳樓OCHA（到院前心肺功能停止），做協助輸液的前置工作，另遇過2歲小孩的手指頭被防火門夾到斷掉，她協助將斷指存放在安全容器裡作保護，她說，這些救援經驗，雖然自己並非為人母親，仍深刻感觸媽媽本能地為孩子安危感到焦急的心情，進一步體會預防意外發生的重要。

消防局長陳崇岳也感謝林淑娟長年帶領全體救護義消，統籌推動全市救護志工教育訓練、勤務整合及服務品質提升，陪伴義消夥伴站穩第一線，協助消防局執行救護勤務，期盼未來持續發揚義消犧牲奉獻精神，為新北市建構更完善的緊急救護安全網。

永利義消救護分隊副分隊長黃柏誠（右2）獲新北市長侯友宜（左2）頒贈績優獎。（記者黃政嘉攝）

板橋義消救護分隊助理幹事陳曉筑（右2）獲新北市長侯友宜（左2）頒贈績優獎。（記者黃政嘉攝）

新北市長侯友宜今主持「新北市義勇消防總隊救護大隊第26屆週年慶典禮」。（記者黃政嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法