    社會

    屏東火車站交易虛幣遭搶18萬 鐵警、屏警聯手逮幣商

    2025/12/30 19:57 記者羅欣貞／屏東報導
    鐵警、屏警偵破搶奪案，逮涉案幣商。（警方提供）

    鐵警、屏警偵破搶奪案，逮涉案幣商。（警方提供）

    一名葉姓女子本（12）月21日在屏東火車站，與網友介紹的幣商相約交易虛擬貨幣，但卻遭對方搶走新台幣18萬元現金，案經鐵路警察局、屏東縣警局屏東分局聯手偵辦，持拘票及搜索票將涉案的邱姓男嫌等3人拘提到案，全案依搶奪罪移送屏東地檢偵辦。

    據了解，葉姓被害人本月21日與網路交友對象所介紹的幣商，透過LINE通訊軟體聯繫後，約在台鐵屏東火車站面交，被交易時卻被對方趁機搶奪18萬元現金，葉姓被害人當下立即撥打110報案。

    鐵路警察局高雄分局今（30）日說明，案經鐵路警察局刑事警察大隊、高雄分局偵查隊及屏東縣政府警察局屏東分局組成專案小組，報請屏東地檢指揮偵辦，於昨（29）日持拘票及搜索票拘提邱姓男嫌犯，以及郭男、一名少女等2名共犯到案，依刑法第325條搶奪罪移送屏東地檢署偵辦。

    鐵路警察呼籲民眾務必慎選交友，勿隨意於社群媒體認識的不明幣商進行相關交易，避免有心人士有機可趁。另民眾如有發現可疑人、事、物，可立即向各駐站鐵路警察或撥打110報案電話，警方將立即派員處理，共同維護站區及旅運安全。

    鐵警、屏警偵破搶奪案，逮涉案幣商及2名共犯。（警方提供）

    鐵警、屏警偵破搶奪案，逮涉案幣商及2名共犯。（警方提供）

