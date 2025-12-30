女教師的反擊! 遭詐800萬元報案 屏警拔槍破車窗逮車手

假投資虛擬貨幣詐騙誘面交，警方破窗逮捕車手壓制。（屏縣里港警分局提供）

屏東縣57歲女教師10月於社群平台，誤陷投資虛擬貨幣話術，陸續面交現金及黃金13兩共7次，損失金額高達新台幣807萬元，被害人近日驚覺受騙報案，今（30日）與警方聯手誘出車手，警方一湧而上，當街拔槍、擊破車窗逮2名車手，1名共犯逃逸，過程十分驚險，目擊路人驚呆。

據了解，該名女教師是透過臉書結識網友後，被拉近投資群組，對方以投資虛擬貨幣為由慫恿她投入資金，後續女教師想獲利了結，對方卻推拖不出金，才驚覺受騙，近日向警方報案；屏縣里港警分局獲報後，立即與屏縣警局刑警大隊科偵隊共組專案小組偵辦。

請繼續往下閱讀...

被害女教師與警方合作，傳送600餘萬元的真鈔照片給對方，成功誘出車手，約好今日下午1時在屏東市永福路面交656萬元，被害人持警方準備的假鈔交付給車手安全離開後，專案小組立即展開圍捕，為防止嫌犯駕車衝撞逃逸，警方以6輛偵防車攔阻其行進路線，並迅速下車破窗制伏，當場逮捕34歲簡姓車手、24歲謝姓等2名男車手，現場查扣自小客車1部、現金2萬4000元、行動電話4具，以及毒品咖啡包5包與愷他命等證物，全案依詐欺、毒品危害防制條例移送屏東地方檢察署偵辦，並持續擴大偵辦。

圍捕過程十分驚險，警方拔槍嚇阻，破窗後駕駛座車手被拖出壓制，副駕車手下車往後跑，也被警方追捕制伏，不過仍有1名共犯乘隙逃逸，有路過民眾目擊過程，表示「傻眼了」。

里港警分局長邱逸樵表示，近期假投資詐騙案件頻傳，詐騙集團常透過社群平台、交友軟體或通訊軟體接近民眾，以「穩賺不賠」、「保證獲利」、「專人代操」等話術誘使面交或轉帳，民眾務必提高警覺。警方也再次提醒民眾牢記反詐三大口訣，「投資面交就是詐騙、監管帳戶就是詐騙、電話辦案就是詐騙」，有任何疑慮可撥打165反詐騙專線或110報案查證，以守護自身財產安全。

警方持槍嚇阻，當街逮車手，過程驚險。（屏縣里港警分局提供）

警方起出現金2萬4000元、行動電話4具以及毒品咖啡包5包與愷他命等證物。（屏縣里港警分局提供）

