駭入央廣官網置換五星旗 內鬼工程師等3人全不認罪

中央廣播電台官網首頁被惡意置換為五星旗。（資料照）

中央廣播電台工程師吳政勳、海云智慧雲端公司員工黃富琳，被控入侵央廣官網，將官方網站頁面置換為美國國旗、中共五星旗等圖樣；而央廣媒體組長岳昭莒知情卻未通報，3人被依涉犯妨害電腦使用、背信等罪嫌予以起訴。台北地方法院今首度開庭審理，3名被告到庭後均否認犯行。

岳昭莒辯護律師今庭訊主張，岳男主觀上並無犯意，客觀上也未參與任何行為分擔；在得知吳政勳等人的行為後，已即時向上級呈報，並無起訴書所指的縱容或鼓勵情事。律師並強調，岳男目前所受科技監控即將期滿，且全案偵辦期間均配合調查、歷次開庭皆準時到庭，檢方當初施以科技監控亦未具體說明理由，並無繼續實施的必要。

請繼續往下閱讀...

黃富琳辯護人則表示，黃男與吳政勳之間並不存在干擾行為的犯意聯絡或行為分擔。從雙方對話紀錄可見，吳男在行為前從未與黃男討論或謀劃相關作為。至於曾接收吳男傳送的檔案，律師說明，當時僅係評估網站是否有其他廠商具備提供服務、解決問題的能力，並非基於侵害央廣的目的，亦未造成任何實質損害。

北檢調查，吳、黃二人今年決定攻擊央廣網頁後，即設立LINE群組聯繫，吳任何行動都會彙報給岳知悉，岳從未阻止；8月20日，吳利用央廣配發的帳號密碼登入官網，建置他所製作的央廣負面消息總彙資料頁子網域及埋設程式碼參數，準備趁國慶日時啟動，若民眾點選就會跳到子網域，以此干擾訊號；9月11日至20日，吳五度登入官網，將首頁版頭換成中共國旗及承包官網維護的「創蹟」公司網頁等，之後還外洩官網原始程式碼。

警方9月26日針對吳、岳兩人進行搜索調查，不料，吳交保後除發動數次阻斷攻擊，還在28日再度登入官網把網址移除，並於國慶前一日，利用之前埋設的參數，置換官網日語新聞版網頁，種種行為致官網日語版出現簡體中文、連結亂碼及中斷官網訊號等。

北檢10月9日指揮警方，阻止他們在國慶日發起攻擊，訊後聲押未准，依妨害電腦使用、背信罪嫌起訴，並對吳求刑3年、岳2年6月、黃從重量刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法