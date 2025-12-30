為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    屏東南州傳槍響！槍砲通緝犯躲牛羊農場 警圍捕遭衝撞3人傷

    2025/12/30 18:15 記者陳彥廷／屏東報導
    警方逮捕李姓槍砲通緝犯（連帽上衣者）。（民眾提供）

    屏東縣南州鄉今天中午左右驚傳槍響，原來是警方圍捕1名遭通緝的李姓男子，但李嫌不從竟開車衝撞，員警開了數槍壓制，衝撞過程也造成3名員警受傷，其中2名遭玻璃割傷，1名則是腳踝遭撕裂傷縫了5針，員警雖負傷，仍英勇壓制李嫌，將其逮捕歸案。

    該名30餘歲的李姓男子為槍砲通緝犯，警方發現其躲藏在南州鄉一處動物保育農場，掌握行蹤後，於今天中午左右進行圍捕，但李嫌不從，竟硬是將車開出園區企圖衝撞，警方雖將車輛圍於車庫前，但李嫌頑抗拒捕。

    衝撞過程中，車輛保險桿掉落，造成1名員警小腿割傷，血流不止後續至醫院縫了5針，另2名員警包括偵查隊長葉憲威則是在敲破嫌犯車窗玻璃時遭割傷，警方經開槍示警並震懾嫌犯最後壓制，疑似也起出改造槍枝零件。

    槍聲劃破寧靜小鄉，警方逮獲李嫌後，現正清查其所有藏身處，持續偵辦當中，警方所開槍數及李嫌逃逸時期行蹤仍有待進一步調查釐清。

    警方搜索逃犯藏身處。（民眾提供）

    警方攜烏茲衝鋒槍攻堅。（民眾提供）

    員警負傷。（民眾提供）

    李嫌藏身農場。（民眾提供）

