詐領勞保補助被訴 臺安前院長黃暉庭：配合審判維護自身清譽

臺安醫院前院長黃暉庭的聲明。（記者王定傳翻攝）

臺安醫院10年多前將體檢業務外包，不能辦特殊體檢項目，卻被查出涉利用外包給紘瑞、紘昇公司成立的臺安診所，進行特殊體檢，還向職安署及勞保局申請補助款，涉詐領122萬元，台北地檢署昨依詐欺等罪嫌起訴臺安醫院前院長黃暉庭等人，黃暉庭今日透過律師發出聲明表示，將秉持對司法尊重，於後續法院審理程序中全力配合，透過公開、公正審判，還原事件全貌，以維護自身清譽。

以下為黃暉庭的聲明：

一、民國107年，黄暉庭先生擔任臺安醫院院長期間，發生健檢業務糾紛·致客户及同仁受影響，對此深表遺憾並持續檢討管理流程。黃暉庭先生從醫以來秉持醫者初心，致力提升台灣醫療品質，亦期透過專業合作，推廣優質醫療服務。

二、令人遣憾者，黄暉庭先生基於信賴進行合作，竟遭個别廠商濫用，衍生本案所稱詐領補助費爭議。惟相同案件事實，業經台北地方法院111年度訴字第1236號刑事判決明確認定，係游佩瑜等人未經授權，擅自以臺安醫院名義行使偽造文書並實施詐欺行為，並就其等行為論罪判刑，判決亦認定該等行為與黄暉庭先生無任何關聯。

三、據報戴五年間涉案金額為新台幣（下同）122萬元，然扣除給付廠商費用後，每年補助費用僅約3萬餘元，黄暉庭先生不可能為此涉險外，為免爭議，亦主動全數歸還。本案經臺灣臺北地方檢察署歷時逾四年偵查，期間承辦檢察官多次更迭，惜未斟酌前揭法院就相同事實所為認定，逕行提起公訴，就檢方起訴與既有法院判決間之明顯落差，黃暉庭先生仍堅信司法最终將回歸事實與證據，並將秉持對司法尊重，於後續法院審理程序中全力配合，透過公開、公正審判，還原事件全貌，以维護自身清譽。

