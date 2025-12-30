警署：跨年、元旦活動37場 動員逾萬警民力戒備

警政署今天表示，總計跨年及元旦活動共37場，將動員1萬861名警民力維安。圖為新北歡樂耶誕城活動舉行時，新北警加強維安。（新北市警察局提供）

為維護全國跨年及元旦升旗活動安全，警政署今天表示，總計跨年及元旦活動共37場，將動員1萬861名警民力維安，並指派副署長及警政委員分赴各地指揮所了解整備情形。

警政署下午發布新聞稿表示，內政部長劉世芳上午召開會議指示，為維護全國跨年晚會及元旦升旗典禮的公眾安全與活動秩序，請警政署責成各警察機關成立聯合應變指揮所，整合跨單位資源，並邀集相關友軍進駐支援，全面淨化活動場域安全。

同時，周延警衛與交通疏導部署，嚴防人潮推擠與踩踏事件發生，要求明確公告與標示醫療救護站及疏散動線，以確保民眾安全。

警政署說，已通令各警察機關強化危安情資蒐報，提升即時應處能力，對於可能影響公共安全的訊息，迅速示警民眾，並即時回應澄清，以穩定社會民心。

統計本次跨年及元旦計有37場次活動，合計動員警力8069人、民力2792人。警政署表示，將全力維護活動安全與秩序，且為落實各項重點維安工作，特別指派副署長及警政委員分赴全國各地指揮所及活動現場，了解警察機關整備及執行情形，並慰勉執勤人員辛勞，確保跨年活動及元旦升旗典禮安全。

警政署說，警察站在維護治安與交通的第一線，不因節慶活動而有絲毫鬆懈，呼籲民眾參加跨年晚會及元旦升旗典禮，應配合警察及主辦單位的引導、管制及檢查，並留意自身健康及安全。

