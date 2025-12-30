助更生人復歸社會 士檢、更保士林分會邀上市公司開放68職缺

士林地檢署與更保士林分會積極促成6家公司加入更生事業群，今日完成簽約儀式。（士林地檢署提供）

許多更生人出獄後，求職不易，加上本身可能低學歷、技術，孤立無援，遊走在社會邊緣。法務部建構「更生事業群」，由各地檢署、更保分會尋找企業主，提供合適的職缺給予更生人，讓他們有重新開始的機會。士林地檢署、更保士林分會今日與上市的世紀鋼鐵結構公司等6家企業簽約，開放68個職缺，將提供給更生人應徵。

士林地檢署指出，更保士林分會今日在法務部長鄭銘謙、保護司長洪信旭、副司長林秀敏及高檢署檢察長暨更生保護會張斗輝董事長、地檢署張云綺檢察長、主任觀護人許瑜庭及犯保士林分會主委林志銜見證下，與世紀鋼鐵結構股份、世紀離岸風電設備、世紀樺欣風能、台灣航空貨運承攬、飛行家旅行社及柏克萊文化事業有限公司等6家廠商簽約。

6家廠商將會提供更生人68個職缺，更會提供友善的工作環境，讓更生人擺脫低薪低階的工作，發掘自己的潛能，確定職涯定位。

法務部長鄭銘謙表示，透過與多樣化事業單位合作成立的「更生事業群」，降低更生人在職場產生的挫敗感，挫折除了要勇敢站起來，還要有貴人相助，感謝參與企業，提供更優質的工作環境。

高檢署檢察長暨更生保護會張斗輝董事長及士林地檢署張云綺檢察長感謝世紀鋼鐵等6家企業，提供穩定及友善的就業環境給更生人，希望企業持續關懷更生人，肯定接納更生人。

世紀鋼鐵賴文祥董事長認為「讓社會多一個好人，比多賺一筆錢更有價值」，更生人就像是經過社會冶煉的鋼鐵，給予正確的塑形與支持，就能展現出最堅強的韌性。

