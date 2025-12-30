疑遭冒名詐騙！ 澎湖特產名店發聲：絕無辦試吃誘投資活動

澎湖老字號信興名產店，聲明絕無贈禮、試吃或抽獎活動吸引人投資。（桂祥晟提供）

詐騙手法不斷翻新！正晞商業法律事務所桂祥晟律師代表澎湖信興名產店發表聲明，絕無以試吃、贈禮或抽獎舉辦各種名義，邀請任何人加入投資、博弈等活動，疑似詐騙行為。

信興名產店於12月16日接獲不明店家，透過IG訂購10餘包海鮮煎餅，要求以店到店方式寄送至7-11台北松山新復勢門市 、新北新莊港義門市、后福門市、莊泰門市、新北蘆洲盧揚門市、新北汐止彰濃門市、彰化田中門市、雲林斗南于滿門市、苗栗頭份尖峰門市、台中豐原誠恭門市、高雄左營萬榮門市、百事達門市、蓮潭門市等10餘家門市，予以不同之人，並提供姓名與連絡電話為收貨人。信興名產店遵囑出貨後，近日有收貨人向信興表示，不明店家以試吃活動為名義攀談後，陸續導引顧客加入投資計畫，聲稱有配息可以領取等語。

信興表示，該店自民國72年設立至今已經40餘年，是澎湖知名在地的老字號品牌，因現今詐騙手法千奇百怪，變化多端，深恐正當的販售行為遭有心人士利用。聲明強調，該店從未透過平台或LINE群組等，以試吃、贈禮或抽獎各種名義，邀請任何人加入投資、博弈等活動，或要求提供敏感性個資如身分證編號、銀行帳號或驗證碼等等。

信興表示，經桂祥晟律師檢視該提供試吃活動不明店家，不僅無工商登記 ，地址也查無此店，且LINE帳號為隨機數字與字母組合，高度懷疑為詐騙集團，請民眾小心求證，如有任何疑問，立即撥打165反詐騙專線求助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

根據桂祥晟律師查證，訂貨店家疑似空頭公司。（桂祥晟提供）

