    社會

    「im.B」吸金逾83億!主嫌曾耀鋒判13年定讞

    2025/12/30 17:19 記者吳昇儒、劉詠韻／台北報導
    「im.B」吸金案主嫌曾耀鋒（左），最高法院今天依銀行法判13年徒刑確定。（資料照，記者楊國文攝）

    台灣金隆科技公司成立im.B平台，利用假債權吸金逾83億元，最高法院今依銀行法非法經營收受存款業務罪判負責人曾耀鋒13年徒刑、女友張淑芬9年6月徒刑定讞。兩人涉洗錢罪及沒收犯罪所得部分，則撤銷原判決，發回高等法院更審。

    判決指出，台灣金隆科技公司負責人曾耀鋒對外均以曾國緯自稱，自2016年6月起，與女友張淑芬架設im.B平台網站，聲稱提供債權媒合服務。再由平台業務員負責招攬民眾投資公司推出的「不動產債權」、「票貼債權」等資金借貸方案。

    業務員還向投資人推銷債權認購方案，且保證年利率高達6到13%，期滿即可兌回本金，用該手法向多名投資人吸取投資款項。

    偵辦人員統計，2016年起至2023年止，im.B平台吸金逾83億元。直至募得資金無法按期支付利息，曾、張二人則請行政院前顧問陳振坤協助，將名下房地產轉給顏妙真，並將754瓶噶瑪蘭威士忌及高價藝術品、名牌包搬至陳提供的處所藏放。

    台北地院審理後認定曾耀鋒違反銀行法、洗錢罪判16年6月、女友張淑芬12年2月徒刑，犯罪所得71億餘元沒收。

    二審認定兩人共同犯法人之行為負責人非法經營收受存款業務達1億元以上、加重詐欺、使公務員登載不實、洗錢等罪，考量兩人與少數被害人和解，一審沒收71億有誤，撤銷改判。依依違反銀行法、洗錢罪判曾耀鋒13年徒刑、3年5月徒刑，合併應執行有期徒刑16年，併科罰金240萬元，犯罪所35億餘元沒收得；張淑芬則分別判處9年6月、1年11月，應併執行11年6月徒刑，併科罰金140萬元，沒收35億餘元犯罪所得。

    最高法院審理後，依銀行法非法經營收受存款業務罪判負責人曾耀鋒13年徒刑、女友張淑芬9年6月徒刑定讞。

