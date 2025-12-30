為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    停車位被搶暴怒 桃園男貼車緊靠堵車門下場慘了

    2025/12/30 16:25 記者余瑞仁／桃園報導
    桃園市林姓貨車司機不滿車位被搶占，氣憤貼車堵門讓對方無法下車，被桃園地檢署依強制罪嫌起訴。（記者余瑞仁攝）

    桃園市35歲林姓男子今年7月間駕駛小貨車倒車要停入路邊停車位之際，卻被游姓男子駕駛的轎車搶先停入車位，林男認為對方「很沒品」，一氣之下將小貨車緊靠游男轎車左側，造成游男無法打開車門、也無法將車輛駛離，雙方僵持18分鐘，經游男報警提告，桃園地檢署近日偵結依強制罪嫌將林男提起公訴。

    檢警調查，這樁停車糾紛發生於今年7月下午4時許，當時林男駕駛小貨車在中壢區中央西路見路旁有空停車位，將小貨車開到車位前方準備倒車停入，此時後方游男駕駛轎車也看到車位，搶先將車頭切入停放車輛；林男不滿後車搶占車位，氣得將小貨車倒車緊貼游男轎車左側，造成游男無法打開車門下車，也無法將車輛駛離，雙方就這樣在原地僵持18分鐘，游男為此報警提告。

    警方到場時，林男說明停車糾紛過程，但警方認為林男的行為已然觸法，訊後將他送辦。檢察官偵辦認為，林男故因車位被搶佔而不滿，但其行為已妨害他人打開車門下車或將車輛駛離的權利，涉犯刑法304條第1項強制罪甚明，近日偵結起訴。

