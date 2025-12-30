新北母揹1月大女兒墜樓！女嬰一度恢復心跳仍不治、母持續昏迷中

警方到場後隨即封鎖現場，釐清母女墜樓原因。（資料照）

新北市吳姓女子昨揹著1個月大女兒，從中和區自家公寓高處墜落，母女2人送醫搶救後，女嬰於昨深夜無力回天，吳女則仍在加護病房與死神搏鬥，警方昨勘驗現場並於今日相驗後，已排除有外力介入，懷疑吳女疑似精神狀況不穩釀成憾事。

據了解，39歲吳女平時擺攤維生，原與丈夫、公婆及兒子一家5口同住，她在上個月產下第2胎女嬰後，精神狀況就不是很穩定，而吳女近期做完月子後便返回家中居住。

請繼續往下閱讀...

中和警分局調查，吳女昨天下午4時許，揹著剛滿月的新生女兒，走上自家公寓高處，過沒幾分鐘就墜落至1樓地面，鄰居聽見巨響查看驚見此狀，紛紛打電話報案，警消趕抵，發現女嬰已失去呼吸心跳，隨即實施CPR心肺復甦術，而吳女則口吐白沫昏迷，隨後將2人送往亞東醫院救治，警方立即製作兒少保護通報，並通知社工協助。

據了解，女嬰到院後一度恢復心跳，院方緊急替母女2人開刀手術，但女嬰急救至昨深夜11時許仍宣告不治，而吳女目前仍處於昏迷狀態，已轉往加護病房持續急救中。

據知，鑑識人員勘驗現場及調閱監視影像後，並未發現有任何異狀及打鬥跡象，檢警相驗後已排除有外力介入，而吳女也沒有留下遺書，不排除受到產後憂鬱或經濟壓力所影響，至於詳細原因，仍有待進一步釐清。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

