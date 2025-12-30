調查局第4波打詐專案 扣不法所得1.8億元

調查局執行今年第4波擴大打詐同步專案，搜索現場查扣現金。（調查局提供）

調查局自10月1日至11月24日執行今年第4波擴大打詐同步專案，將假投資詐欺、不動產詐欺、吸金詐欺、假檢警詐欺及虛擬資產洗錢等犯罪類型列為本波查緝重點，共破獲機房14座、水房6座，查獲詐欺犯罪金額70億元、洗錢金額達201.4億元，另查扣賓士、保時捷等名車8輛、勞力士等名錶14支、名牌包26個及銀行、虛擬資產帳戶等不法所得達1.8億元。

調查局是配合高檢署「全國同步查緝電信詐欺高風險案件行動」專案，強力查緝具集團性、組織性、特殊性詐欺犯罪，將假投資詐欺、不動產詐欺、吸金詐欺、假檢警詐欺及虛擬資產洗錢等犯罪類型列為本波查緝重點，並針對不法第三方支付業者勾結詐團及線上博弈集團洗錢犯罪，從犯罪金流積極溯源。

請繼續往下閱讀...

調查局指出，這次總共動員25個外勤處站，千餘名調查官，並繫屬基隆、台北、士林、新北、桃園、新竹、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、橋頭、屏東、花蓮等15個地方檢察署檢察官指揮，共執行68案，超越歷次規模，搜索253處，約談364人，羈押30人。

調查局指出，詐團近期以未顯示號碼對不特定人廣泛撥打詐騙電話，再以假冒監理站、金融機構、戶政事務所人員，謊稱資料遭盜用，需轉介檢察官處理等話術，誘使被害人交付個資、提供帳戶進而匯款受害。

調查局以溯源偵辦詐騙集團首腦為主，故鎖定這類犯罪類型，在本波同步偵辦中查獲IPPBX（網路電話交換機）機房十餘座，查扣連接室內有線電話的IPPBX設備，其中發現有犯罪集團一家大小全部投入收受轉送IPPBX設備，也發現男子沉溺網戀，落入詐騙集團陷阱，協助「虛擬美女」布置詐騙機臺，甚至有剛畢業的青年誤入求職陷阱，誤信詐團指示於自家安裝詐騙機臺，賺取微薄裝機費用，成為詐欺共犯。

調查局呼籲民眾務必提高警覺，不要輕信來路不明的投資資訊或檢警指示，也不要因求職、借貸、感情因素而交付個人帳戶、存摺或擔任公司負責人。詐騙集團常以「短期高薪」、「免經驗立即上手」、「幫忙代收款項」等話術欺瞞民眾，實質上卻是利用民眾身分掩護洗錢活動，使無辜者瞬間成為詐欺共犯，須承擔刑責及民事賠償責任。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

調查局執行今年第4波擴大打詐同步專案，查扣名錶及名牌包。（調查局提供）

調查局執行今年第4波擴大打詐同步專案，搜索現場查扣BMW及賓士名車。（調查局提供）

調查局執行今年第4波擴大打詐同步專案，查扣詐騙集團使用IPPBX設備。（調查局提供）

調查局破獲機房畫面。（調查局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法