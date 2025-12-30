為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「美濃大峽谷」盜採案扣押11部重型機具拍賣 國庫進帳1225萬

    2025/12/30 16:06 記者蔡清華／高雄報導
    「美濃大峽谷」盜採等案扣押怪手重機。（記者蔡清華翻攝）

    「美濃大峽谷」盜採等案扣押怪手重機。（記者蔡清華翻攝）

    橋頭地檢署偵辦高雄美濃、大樹地區盜採砂石、違反廢棄物清理法等案，查扣14部挖土機及砂石車，最終11台順利拍出，總拍定金額1225萬元，展現檢方執法與追討不法所得之決心。

    橋頭地檢署檢察長張春暉表示，為保全犯罪所得並避免扣押物貶值，指示組成偵查中變價小組12月23日舉辦「偵查中變價拍賣會」由主任檢察官陳竹君、蔡杰承及檢察官嚴維德、黃聖淵、施佳宏、林世勛、朱美綺、周子淳擔任拍賣官執行拍賣工作。

    橋檢表示，全案緣於不肖業者覬覦美濃地區優質砂石利益，無視國土保育，違法進行大規模開挖，盜採砂石後傾倒廢棄物，導致現地出現深達數層樓高的巨坑，被當地民眾諷刺為「美濃大峽谷」。

    今年7月橋檢啟動護土專案，指揮專案小組在高雄市大樹、美濃等區偵辦廢清法等案件，羈押人數已超過20人，檢察官當場查扣作案用之重型機具等犯罪工具，徹底斬斷犯罪產業鍊。

    考量挖土機、砂石車等重型機具若長期露天停放，恐有生鏽、毀損及折舊之虞，為維護扣押物價值決定啟動「偵查中變價 」程序，此次拍賣標的物包括Volvo、Komatsu（小松）等知名品牌挖土機及多輛大型砂石車，共計14台。

    橋頭地檢署舉辦「偵查中變價拍賣會」順利拍賣11部重機具。（記者蔡清華翻攝）

    橋頭地檢署舉辦「偵查中變價拍賣會」順利拍賣11部重機具。（記者蔡清華翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播