台電員工裁減離職領百萬補償金 年老申請給付沒依約還款判賠

黃姓男子27年前曾於台灣電力公司任職，後依公司精簡專案離職時，已先領取125萬餘元勞保年資損失補償金。黃男年老後，又向勞保局申請老年給付，台電要求他分期返還補償金。黃男分期償還一段時間就未還款，台電只好興訟求償。法官認為台電請求屬實，判黃男應返還台電63萬多元。

台電基隆區營業處向法官表示，黃男原先在台電任職，1998年10月31日申請依精簡專案離職，雙方在同年11月簽立切結書，內容為已領取台電補償已投保保險年資損失保險金額125萬5386元，將來再參加保險而領取養老或老年給付時，應將所領取補償金全額一次繳回。倘若給付金額較原補償金為低，則僅需繳回所領付金同額補償金給台電。

台電公司卻於2018年3月接到勞動部勞工保險局信函，指黃男已申請勞工保險老年給付，每月得領取老年年金1萬6700元；雙方於同年4月簽立切結書，約定黃男需分期歸還補償金，每月歸還1萬0527元，直至2028年2月止，並於清償完隔月再償還補償金尾款2673元。

未料，黃男繳至2023年6月即未再依約清償，多次催繳均未予理會，目前仍積欠63萬4293元，因此訴請黃男需返還該筆款項。

法院審理期間，曾通知黃男到場，但他未在言詞辯論期日到場，也未提出書狀，聲明或陳述意見。

法官依據台電提出的切結書、勞保局函文、黃男勞保補償金分期償還明細表、LINE對話紀錄、台電基隆營業處函文等事證，判處黃男需給付台電63萬4293元有理，應予准許。全案可上訴。

