離奇！前後差8分鐘出現 台19線雲林段2騎士同地遭撞慘死

台19線雲林元長段30日上午發生疑似肇逃事故，造成2人死亡，虎尾分局員警前往採證。（虎尾分局提供）

台19線雲林元長段今（30）日上午5點43分發生一起重大事故，65歲李姓男子騎腳踏車、47歲李姓女子騎機車，先後遭不明車輛撞擊，虎尾分局及雲林縣消防局獲報到場，2人均已明顯死亡未送醫，其中李男遭輾壓血肉模糊，離奇的是，2騎士前後差距約8分鐘出現在事故現場，肇事車輛有幾輛及事故發生原因，由警方調閱監視器釐清中。

虎尾分局交通小隊長周國富指出，今天上午5點43分接獲民眾報案，指台19線元長段南下車道有腳踏車、機車與疑似肇事逃逸車輛發生擦撞，員警抵達及救護人員抵達現場，機車、腳踏車騎士已明顯死亡，警方封鎖現場採證。

據指出，腳踏車騎士李男疑撞猛烈撞擊，腳踏車與人倒臥地差距約有30公尺，腳踏車扭曲變形，李男頭部及身體遭輾壓血肉模糊，無法分變男女；機車騎士李女則倒臥在機車旁，車頭有擦撞痕跡。

周國富表示，警方調查李男為褒忠人，平日獨居，一大早騎腳車外出應該外出運動，李女為元長人，在北港賣小吃，騎機車要前往北港備貨工作。

據了解，李男與李女抵達事故現場前後相差約有8分鐘，為什麼會在同地遭撞，警方表示，該事故是否與其他不明車輛發生事故及幾輛車，分局正調閱監視器及路過車輛行車記錄器釐清中，也呼籲有目擊民眾或案發時路過車輛的駕駛人請與虎尾分局連繫。

台19線雲林元長段30日上午發生疑似肇逃事故，機車、腳踏車2騎士慘死。（民眾提供）

