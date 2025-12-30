空勤直升機今早再出動 運送雪山失溫死亡男遺體下山

搜救人員將田男遺體運至鞍部，以便直升機載送下山。（民眾提供）

田姓男子等一行5人攀登雪山，在博可爾草原附近，田男因失溫死亡，其餘4人為守護田男大體，長時間待在山上也失溫，台中市消防局於27日獲報，出動5人搜救團隊上山，但受阻於積雪達30公分，空勤總隊也因雲層太厚，無法起飛，直到昨天天氣放晴，先行將4人載運下山，今天上午再出動直升機載運消防人員將田男遺體搬運到鞍部，今天中午直升機出動將田男遺體載運到東勢河濱公園，後續交由警方處理。

台中市消防局於12月27日下午4時44分獲報，5名山友攀登雪山，其中，田姓男子在博可爾草原附近因失溫、意識模糊無法動彈，另4人也出現體力不支情形，請求消防局協助。

因天色昏暗，搜救人員先行前往武陵小隊集結，並同步申請直升機吊掛救援作業，但田男在28日即失去呼吸心跳，另外4人也體力不支，無法下撤至翠池山屋，經同行山友討論後決議於原地等待救援，搜救人員於28日下午3時抵達369山莊，且因天候狀況不佳，直升機無法執行吊掛救援作業。

搜救人員於29日上午7時30分再次啟登，但礙於地面土濕滑鬆軟且有積雪，搜救人員只好先行下撤，由空勤總隊出動直升機，將4人護送上機返回清泉崗，由救護車後送童綜合醫院就醫，目前4人皆已出院，田男大體因積雪搬運不易，今天再由直升機吊掛。

今天上午6時30分，台中市消防局第二梯次搜救小組4人，在東勢河濱公園集結，由空勤直升機載運，於上午7時41分從東勢河濱公園起飛，8時08分抵達博克爾草原鞍部草原，搜救小組人員於9時04分接觸遺體搬運上直升機，中午12時2分直升機飛抵東勢河濱公園，將田男遺體交由警察局處理。

