    首頁 > 社會

    竹北貴婦找生技公司清潔住處 地面濕滑摔斷韌帶求償302萬

    2025/12/30 14:10 記者蔡彰盛／新竹報導
    竹北貴婦找生技公司清潔家中，廚房滑倒摔斷韌帶，求償302萬。（記者蔡彰盛攝）

    竹北貴婦找生技公司清潔家中，廚房滑倒摔斷韌帶，求償302萬。（記者蔡彰盛攝）

    新竹曾姓婦人花錢請生技公司到家中清潔，卻因清潔員清理冰箱時，廚房地面濕滑，導致曾女滑倒摔斷韌帶、右膝半月板破裂，曾女憤而提起民刑事告訴求償302萬元，新竹地院判清潔員與生技公司需連帶賠償182萬元。

    曾女表示，112年6月請生技公司到竹北市住處清潔，因清理冰箱造成廚房地面濕滑，未即時處理保持地面乾燥，害她跌倒，十字韌帶斷裂、右膝半月板破裂。刑事部分，清潔員溫男被依過失傷害罪處拘役40日確定。

    曾女說事後承受巨大身體疼痛及精神折磨，已接受大型手術，長期產生疼痛不適或無力，日後仍要承受不可預測後遺症，精神所受痛苦不言可喻，請求100萬元精神慰撫金，加上無法工作損失等，合計向溫男與生技公司連帶求償302萬元。

    法官調查，曾女經手術治療並積極復健後，猶須就患部重建後沾黏再次手術，膝部功能迄今仍未能完全回復，產生對往後生活品質及日常行動虞慮，所受煎熬固不待言，精神及肉體上亦感受相當程度痛苦，經計算曾女所受損害額合計為228萬元。

    法官審酌曾女於事故發生前病史，以及事故所造成傷勢狀況，認應減輕被告賠償責任2成，最後判溫男與生技公司需連帶賠償182萬元。

