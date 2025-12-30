「型男」沒見到627萬先飛了 嘉義女子想脫單落入詐團陷阱

詐騙集團盜用照片，假冒成型男騙走嘉義縣女子627萬。（圖由民眾提供）

嘉義縣1名約40歲從事資訊業的女子，在網路上認識1名由詐騙集團假冒的型男，人都沒見到就認愛，被假型男慫恿購買虛擬貨幣投資黃金買賣等，遭詐騙627萬元，其中大多數還是貸款而來，直到要出金時卻還要支付200萬元，才驚覺被詐騙，經報警，與警方合作，日前趁現場交付款項時逮捕車手，依刑法詐欺罪及洗錢防制法移送法辦。

嘉義縣警察局今天召開「打擊詐欺犯罪成效破案記者會」，說明詐騙案例，中埔分局調查，該女子在IG認識由詐團假冒的型男，沒見過面也不知對方工作身分，因假型男慫恿，女子貸款向假幣商購買虛擬貨幣投資，金額高達627萬元，想出金時詐團稱須支付匯差200萬元才可出金，女子報警，並與詐團成員相約在超商交付70萬元，警方趁交付時逮捕車手。

嘉義縣警察局刑事警察大隊大隊長翁士閔說，刑大科偵隊最近也偵破不肖代書假藉不動產借貸詐財案，4人組成的詐欺集團在網路假冒知名銀行刊登貸款訊息，被害人於社群網路平台瀏覽點擊廣告貼文誤信而辦理借貸，先由假代書小劉以話術慫恿誘騙被害人以不動產擔保借貸金錢200萬元，事後稱須收取40萬元手續費「固定資產留存費」，被害人因急需用錢便應允並且交付，後來詐團甚至還慫恿被害人用房產貸款800萬元，幸好地政事務所發現異狀，與警方聯繫，阻止被詐，警方專案小組經調查，將車手及上游詐團共6人全數逮捕。

嘉義縣警察局長李權哲說，今年1至11月查緝集團詐欺成效共查獲詐欺集278團1547人，查扣不法利得總值2億5654萬1014元，攔阻詐欺件數部分有157件、8742萬1924元，較去年同期增加18件、851萬8980元。

李權哲也說，近期接獲民眾反映有不肖人士假借「2026台灣燈會」徵才名義，透過社群平台或網路表單向民眾索取身分證字號、銀行帳戶、通訊資料等個人資訊，疑似進行詐騙，對此特別澄清、呼籲民眾務必提高警覺，切勿輕信來路不明的徵才訊息，相關訊息均透過「2026台灣燈會官方網站」 統一公告，不會透過私人社群帳號、不明連結或非官方表單進行徵才。

嘉義縣警方逮捕詐騙集團成員。（圖由警方提供）

被害人因交友被詐團詐欺流程。（圖由警方提供）

被害人被詐騙集團的假代書騙走40萬元。（圖由警方提供）

