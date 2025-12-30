遇上交友詐騙男被騙925萬 大安警設陷阱逮女車手

警方趁詐團陳姓女車手再次現身準備領取五十萬元款項時當場逮人。（記者鄭景議翻攝）

台北市莊姓男子自今年十月起透過交友網站，被詐騙集團以「儲值即可認識朋友」的謊言，陸續匯款及面交高達九百五十二萬元。台北市警局大安分局獲報後，與莊男合作展開誘捕行動，趁詐團陳姓女車手再次現身準備領取五十萬元款項時當場逮人，全案依詐欺及洗錢防制法移送台北地方檢察署偵辦。

大安分局瑞安街派出所調查，陳姓女子與詐騙集團成員分工，利用交友網站鎖定莊姓被害人，佯稱只要在平台內儲值就能與心儀對象認識。莊男不疑有他，自今年十月起多次依照對方指示轉帳及面交金錢，直到累計損失金額達九百五十二萬元後，才驚覺可能遇上詐騙而報警求助。

警方掌握情資後，發現詐騙集團仍持續與莊男聯繫，並約定再次面交五十萬元。瑞安街派出所警方隨即進行部署，並由被害人配合與陳嫌約定見面。當日待陳女出面完成金錢交付之際，埋伏在周邊的警力立即上前查緝將其逮捕。

警方在現場當場查扣了陳嫌作案用的手機、工作證，以及面交現場的十萬元現金，還有警方提供的四十萬元面額餌鈔，成功阻止被害人財產損失擴大。陳女在偵訊後被警方移送法辦，警方也將持續追查幕後的詐騙集團成員。

大安分局呼籲，網路交友如果涉及金錢往來務必提高警覺，切勿輕信陌生人的說詞。民眾如果遇到疑似詐騙的情形，請立即撥打一六五反詐騙專線或一一○報案專線查證，共同守護財產安全。

