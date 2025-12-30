猥褻少女惡狼 出獄半年竟又當街擄女襲胸

猥褻少女惡狼在竹東當街擄女襲胸。（情境照）

有強制猥褻少女前科的新竹縣男子黃翊展，服刑出獄半年在竹東鎮路上看見女子獨行，又上前摀住口鼻襲胸，新竹地院法官發現黃男當時疑要將該女推入陰暗無人處，認為他犯罪所生危害非淺，不宜輕縱，因此依強制猥褻罪判刑1年10月。

法官調查，6月29日晚間8點半，黃翊展見代號小美獨自1人行走在路上，竟在新竹縣竹東鎮三重路與三重一路路口尾隨，加快步伐上前抓住小美將其轉身，伸手將口鼻摀住，並觸碰胸部，而以此強暴方式強制猥褻得逞，因小美恐慌極力掙脫後往反方向跑走，黃男則立即快步跑離現場逃逸。

黃男曾於111年間因犯對未滿16歲少女性交案件，遭判刑6月後，再犯妨害性自主案件，顯見經前次刑罰矯正仍未有所警惕，足見其對刑罰反應力薄弱，且黃男曾於111年間犯下強制猥褻少女案件，執行完畢出監後半年又再度犯下同罪質案件。

法官指出，依監視器畫面可以看出，黃男似乎有將小美拖往一旁陰暗處的舉動，此情節符合被害人指控「事發地點旁有個小停車場，很暗，黃男有想要把我推進那個停車場的感覺。」

倘若小美真遭黃男推入黑暗無人處，後果不堪設想，因此黃男行為使小美陷於恐懼處境，身心受有極大傷害，犯罪所生危害非淺，不宜輕縱，考量黃男之前矢口否認犯行，辯稱吃藥斷片不記得云云，直到審理時才坦承犯行的犯後態度，最後依強制猥褻罪判刑1年10月。

