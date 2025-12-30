為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    離奇！彰化和美消防隊前3機車撞一團 7旬婦左腿斷

    2025/12/30 13:18 記者湯世名／彰化報導
    3輛機車在和美消防分隊前離奇互撞。（圖由消防局提供）

    離奇車禍！彰化縣消防局和美消防分隊前今天（30日）上午發生一起離奇事故，3輛機車在行經該處時突然撞成一團，其中1名7旬婦意識不清左小腿疑似骨折，經救護人員緊急包紮後火速送醫急救，另兩名男性傷患則拒絕送醫，由於事故現場正好就位於消防分隊前，消防隊員聽到撞擊聲響後迅速上前搶救，把握黃金救援時間。

    這起事故發生在今天上午10點左右，3輛機車行經該路口處時突然撞成一團，3名機車騎士全都連人帶車噴飛倒地，其中2名男性騎士迅速起身無明顯傷勢，不過另一名7旬婦人倒地不起，其機車嚴重毀損，零件噴飛一地。彰化縣議員賴清美正好洽公經過該處，立即下車關切，並指揮車輛通過以免造成二次傷害。

    正好該處就是和美消防分隊正前方，消防員聽到巨響後紛紛趕往現場救護，發現婦人意識不清，左小腿疑似骨折，經救護人員處理後火速送醫治療，事故發生原因與責任由警方釐清中。

    和美消防分隊前3輛機車撞成一團。（圖由賴清美提供）

    3輛機車在和美消防分隊前互撞，其中婦人傷勢嚴重。（圖由消防局提供）

