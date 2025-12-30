討論區公布訓斥按摩女畫面！女老闆逃過洩個資 難逃「抓龍筋」刑責

按摩女原本要告女老闆洩個資，卻意外洩露店裡暗藏春色「抓龍筋」。（資料照）

彰化周女在員林經營2家養生館，她用LINE「員林紓壓按摩討論區」招攬客人並掌握滿意度。不料她旗下一名小姐（化名小芳）才上班4天就發生疑似偷客人錢、拿杯子砸客人等情事，男客人跑到討論區留言，周女為對客人有所交待，公佈訓斥小芳的畫面，結果小芳火大不幹，還截圖控告周女「洩露個資」。該案經法官審理，因為罪證不足，周女被判無罪。

但警方獲得上述截圖，認為養生館暗藏春色，兼營「半套」、「全套」的性服務，前往查緝。結果查獲一名男客接受小姐「抓龍筋（半套）」，雖然男客辯稱「褲子才剛脫掉，警方就進來」，但足以證明周女經營的養生館「掛羊頭賣狗肉」，觸犯《圖利容留猥褻罪》，周女被判4月徒刑。

此案緣於周女跟小芳的糾紛，因為小芳才來4天，「天天出事」，包括小芳疑似偷客人4000元、翻客人皮夾、用杯子砸客人等，男客人紛紛到「討論區」爆料「消費糾紛」，周女被迫出面為小芳「擦屁股」，另惟恐客人跑光，她還得向眾恩客交待。她在討論區PO出一段疑似她訓斥小芳的畫面。小芳面子掛不住，辭職不幹，並持討論區的截圖對周女提告。

警方獲此截圖，認定周女經營的養生館館「暗藏春色」，前往查緝。剛好查到一對男女正在「交易」，男客說，他來這裡按摩90分鐘收費1400元，她跟小姐商議另加900元，提供「攝護腺保養」、「抓龍筋」等性交服務，才剛脫褲子，警方就進來了。

法官勘驗周女所PO影片，影中人均打馬賽克，內容並沒有涉及洩露個資，因此判周女無罪，但從討論區的截圖再加上警方到場查緝，可以認定周女確有容留成年女子為不特定男客從事性交行為，因此判處4月徒刑。

