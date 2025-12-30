「HERO PAY」洗錢259億遭扣上億元財產 保時捷865萬拍出

北檢今將查扣的保時捷911以865萬元拍出。（記者姚岳宏翻攝）

檢警鎖定追查的第三方支付平台「HERO PAY」涉嫌協助亞洲包括日本、中國、印度等多國的博弈集團洗錢，4年來洗出近259億元，中間賺得的手續費高達5億元。刑事警察局9月先逮主嫌羅以翔及會計黃秀蓉等20人，陸續再逮共犯共35人，並查扣本身為知名餐飲店老闆的羅男、名下擁有高達1億3千萬餘元的財產，其中1輛價值千萬元的保時捷911，今天由台北地檢署以865萬元拍出，目前羅男與黃女仍羈押中，近日將起訴。

據知，41歲羅男經營餐飲集團有成，其中「茗香園冰室」以正宗港味聞名，頗受饕客青睞，後來又展店開設另家知名宵夜品牌「東引快刀手」，由他信任的會計39歲黃女擔任負責人，再「斜槓」開設第三方支付平台協助洗錢，目前2人雖因案羈押，但2家餐飲品牌仍營業中。

刑事局國際二隊與各國執法機關交流情資，查知名為「HERO PAY」水房藏匿於台北市內湖區大樓，串接中國、日本及印度非法第三方支付平台及賭博網站，協助操作人民幣、盧比、日圓之「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等業務，從中抽取手續費牟利，清查該水房自2021年6月迄今年9月，洗錢總額達新台幣259億餘元，不法獲利超過5億元。

警方9月10日執行拘搜行動，陸續逮羅男、黃女及共犯共35人到案，並在4間銀行保險箱內查扣現金2000萬餘元，凍結銀行帳戶3686萬餘元、虛擬貨幣、豪車及南港1處豪宅等，查扣之不法所得總計價值約新台幣1億3千萬餘元，依洗錢防制法、組織、賭博等罪移請台北地檢偵辦，正擴大追查其他共犯。

警方在羅以翔四個保險箱內搜出2千萬元現金。（記者姚岳宏翻攝）

警方另查扣2輛租賃豪車。（記者姚岳宏翻攝）

