連丟8支滅火器下樓！新北板橋社區保全惹禍 業者致歉賠償善後

新北市板橋一處社區保全員竟跑到頂樓往樓下丟擲滅火器，還一連丟了8支，造成隔壁社區屋頂毀損。（記者吳仁捷翻攝）

新北市板橋區一處社區半夜竟有滅火器從廿幾層樓高處墜落，隔壁社區住戶聽見巨響一度以為是地震，查看後才驚見雨遮、鐵皮屋頂被砸破，社區總幹事過濾監視器畫面，赫見自家周姓保全員跑到頂樓竟把滅火器往樓下扔，還一連丟了8支滅火器，公司事後出面致歉、賠償、修復；肇事周姓保全員已被公司汰除，警方依違反社維法移送新北地院簡易裁處。

據了解，這起案件發生在29日凌晨，板橋區文化路二段一處社區，警方接獲社區總幹事曹女報案，指稱滅火器掉落於社區屋頂，要警方到場協助處理。

江翠所獲報到場，調閱監視器影像查看，發現為該社區保全周姓男子在27日至28日夜間，從社區頂樓丟擲8支滅火器砸毀住戶遮陽棚及隔壁住戶屋頂，無人受傷。

據了解，由於保全公司出面替惹禍保全員善後，社區及鄰居暫不提出毀損告訴，其餘住戶暫未報案。

江翠所通知涉嫌人周男到案說明，後續依違反社會秩序維護法第63條第4款，移請新北地院簡易庭裁處。

駐點保全公司表示，本公司對駐點保全人員發生失序行為，對進駐社區及波及的社區致歉，該名周姓保全員到職十餘日，繳交相關體檢，公司向他了解，初步應為個人情緒不佳發洩導致，萬幸無人受傷。

公司得知後，全力協助遭波及受損戶善後復原、敦親睦鄰，更緊急開會汰除周員，將配合警方、地院裁處，將加強進駐社區的人員管理。

