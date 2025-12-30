為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    郭璽被指涉入尹清楓命案 怒告名嘴溫紳不起訴

    2025/12/30 11:23 記者王定傳／台北報導
    前海軍顧問郭璽。（資料照）

    前海軍顧問郭璽指控媒體人「溫紳」陳崇崧在政論節目上影射他涉入尹清楓命案案，控告陳男涉嫌加重誹謗；台北地檢署調查認為，郭璽在尹案牽扯甚多，陳崇崧言論並非毫無根據，且海軍採購案是否有弊屬可受公評之事，受憲法言論自由保障，罪嫌不足，今處分溫紳不起訴。

    本案源於立委馬文君遭郭璽指控洩漏潛艦國造機密，在臉書發文「郭璽是尹清楓案製造者和吃案者」，反控郭是「軍火掮客」，曾涉及尹清楓命案、海測艦弊案，竟還在潛艦國造案期間自由進出海軍司令部「直達天聽」，郭因此提出刑民事告訴，檢察官偵辦及法官審理時，馬引述溫紳過去在政論節目指郭涉尹案的說法，郭據此提告溫紳。

    郭璽認為，溫紳於2018年10月在政論節目「五四新觀點」表示，郭璽是透過姊姊和馬永成把海軍資料提供給前總統陳水扁，讓時任立委的陳水扁在立法院質詢尹清楓案時呼風喚雨，「因有這層舊關係，現千億以上的潛艦國造案，前總統蔡英文找舊識郭璽（昔海軍弊案無役不與，尹案涉案人，今兩岸軍火商，共諜？）主導潛艦國造案」，海軍總司令黃曙光聘郭璽為顧問，由郭負責尋找商源，黃派蔡英文表弟任台船潛發中心副執行，擺明幫蔡A數千億。

    郭璽並認為，溫紳於2019年5月在「政經關不了」網路節目表示「潛艦國造承辦廠，與尹清楓命案同批人」，郭認為內容不實，提告加重誹謗。

    檢察官調查後認為，郭在尹案牽扯甚多，陳言論並非毫無根據，且海軍採購案是否有弊屬可受公評之事，受憲法言論自由保障，陳罪嫌不足，今將陳不起訴處分。

