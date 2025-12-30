為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    彰警破獲毒品咖啡包案逮4嫌 5501咖啡包堆成小山

    2025/12/30 10:51 記者湯世名／彰化報導
    彰化警方破獲史上最大毒品咖啡包案逮4嫌，5501包咖啡包堆成小山。（記者湯世名攝）

    彰化縣警局日前接獲販毒情資，一處毒品分裝場藏身金紙店內做掩護，會同刑事警察局、台中市警局等單位循線在員林市查獲一處毒品分裝場，當場拘捕高姓男子等4嫌到案，並查扣三級毒品咖啡包5501包、愷他命5包等贓物；全案依毒品危害防制條例移送彰化地檢署偵辦，彰化警方起出的5501包咖啡包數量也破單一毒品案紀錄，堪稱歷來最多，堆成一座「毒品山」。

    警方指出，高姓男子等嫌犯流竄彰化地區來作毒品分裝以躲避警方查緝，這次是利用員林市員水路上的金紙店做掩護，店內販賣金紙看似無違和感，實則到了半夜就搖身一變成為毒品分裝場；他們接獲情資蒐證埋伏多時，日前凌晨零點多出動大批刑警，見時機成熟一擁而上破門而入，當場將主嫌高姓男子等4人查獲到案，現場起出5501包毒品咖啡包、愷他命5包、K盤、磅秤1臺、分裝袋、工作手機及記憶卡等證物。

    警方起出的5501包毒品咖啡包清點相當久，數量之多創下彰化縣警局歷來破獲單一毒品案紀錄，現場堆成一座小山；警方指出，依目前市價1包400元來計算，5501包咖啡包共可賺進200餘萬元，該集團以販賣到KTV、舞廳等場所不特定人士為主。全案依毒品危害防制條例移送彰化地方檢察署偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    毒品咖啡包1包400元，都賣到KTV、舞廳等場所。（記者湯世名攝）

    毒品分裝場隱藏在金紙店內，警方大舉攻堅破獲。（圖由警方提供）

    警方破門攻堅破獲毒品分裝場。（圖由警方提供）

