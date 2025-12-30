二審首例！毒駕撞死新北警判18年半 高院今撤銷發回新北院更審

有70多次無照駕駛紀錄的黃姓男子，不僅毒駕，還飆速逆向撞死新北警員，一審重判18年半，高院今撤銷發回新北地院更審。這是二審撤銷國民法官判決的首例。（記者楊國文攝）#

28歲男子黃國維去年接連吸食依托咪酯製成的喪屍煙彈等3種毒品後，無照駕駛賓士車飆速及闖紅燈，還逆向撞死停等紅燈執勤中的新北市警局三重分局警員黃瑋震，並造成另名警員受傷，共1死2傷慘劇，創下吸食喪屍煙彈撞死人的首例，新北地院國民法官庭依「無駕駛執照駕車以他法致生往來危險因而致人於死罪」判黃18年6月徒刑，全案上訴，高等法院今認定黃男乃「一行為犯數罪」，一審量刑有過度評價、量刑重覆情形，致重大疏失、違誤之虞，也不符國民法官法規定，撤銷發回新北地院更審。這是二審法院撤銷一審國民法官判決的首例。

在押的黃男，今上午未出庭聆判。

檢警調查，有逾70次無照駕駛紀錄的黃國維，案發前吸食Ｋ他命、喪屍煙彈及安非他命毒品，去年7月13日凌晨仍執意駕駛賓士車上路，先赴新北市三重區中寮街載朋友，再沿正義北路往重陽路方向行駛，行進間一路飆速、左右偏離車道、違規左轉、闖紅燈等。

當天凌晨1時26分，黃男開到正義北路與龍門路口時，直接闖紅燈通過路口，再逆向衝撞執行巡邏勤務、停在路口等待燈號的三重分局警備車及一輛白牌計程車，警車當場被撞得飛進騎樓，車殼零件散落一地、警車的警示燈斷裂分離，車禍現場一片凌亂。

因撞擊力強大，坐在警車副駕駛座的黃瑋震全身受重創，造成多處骨折致創傷性血胸，傷重死亡，留下妻子和4歲幼子，另名坐在駕駛座的周姓警員及白牌車彭姓駕駛都受有腦震盪等傷害。新北地檢署去年12月將黃男起訴。

新北地院國民法官庭認為，黃男出事前就有70多次無照駕駛違規紀錄，竟還毒駕上路，一路上多次闖紅燈、逆向、超速，最終高速逆向衝撞停等紅燈的警備車，以及白牌計程車，造成一死二傷慘劇，犯後未與家屬和解、賠償或求取原諒，觸犯無照駕車以他法致生往來危險致死、毒駕致死、過失傷害等3罪，依從一重論罪，以無照駕車以他法致生往來危險致死罪，重判18年6月。

