佯裝疾管署秘書偽造羅一鈞簽名喬床位 女子詐得52000元起訴

女子黃冠禎向一名父親疑似罹患癌症的女學生謊稱，謊稱自己熟識衛福部、疾管署及台大醫院高層且曾為中央疫情指揮中心秘書、疾管署秘書，可安排病房但要費用打點，詐得52000元，甚至出示冒用的疾管署長羅一鈞簽名，以此取信被害者，台北地檢署今日依詐欺取財及行使偽造私文書罪嫌起訴黃女。

檢警調查，黃女因得知盧姓女學生父親疑因罹患癌症需住院檢查，明知其自身無能力為盧父向台大醫院關說及安排病房，竟於去年8月27日起，透過line向盧謊稱：「我熟識衛生福利部、疾病管制署及台大醫院高層，且曾為中央疫情指揮中心秘書、疾管署副秘書，可為其父親安排病房，但需相關費用打點」等語。

檢警調查，被害者因此受騙，遂於8月30某時許，以網路銀行匯款5萬元至黃女名下銀行帳戶，並於同年9月29日19時10分，在台大醫院西址院區交付現金2000元及蛋糕與黃女。

不僅如此，黃女為了取信被害者，未經羅一鈞同意及授權，在台大醫院全民健康保險病人自願付費同意書上的連帶保證人欄位，偽簽「羅一鈞」的署名，以此方式假冒羅一鈞同意以連帶保證人身分為其負擔自費藥品或醫材，並在IG刊登，藉此營造其與疾管署署長羅一鈞關係緊密假象。

被害者事後發現受騙，除了報案也向媒體投訴；羅一鈞當時強調，疾管署沒有這個人、從未接觸過，已經報案，並強調他的簽名「沒有那麼醜」，也從不幫人喬床。

