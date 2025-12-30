過年偷不到錢在客廳大便「解霉運」！ 法官認行為惡質

偷不到錢，竊賊拉大便在屋主客廳。（示意合成圖）

彰化縣溪湖一陳姓人家，今年初過年期間返家，驚見客廳有一坨「新鮮的大便」，「相當觸霉頭」，氣得報警處理，警方循監視器逮捕「做案」的林男，他坦承犯行，「過年偷不到錢，大便解霉運」。他強調，「只偷2包米，願意和解」。法官認為，陳男大過年期間「闖空門」又大便在被害人家裡，行為非常惡質，且其竊盜已非初犯，法官依犯「侵入住宅竊盜罪」判處6月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，被告林男於大過年期間，發現被害人家裡入夜後沒開燈，研判出遊，便偷偷潛入，竊取兩包白米，最後留下一坨大便後逃逸。警方接獲屋主報案後，根據林男遺留在現場的手機循線將其逮捕，並起獲贓物。林男在偵查及審判過程中，均對自己的犯行坦承不諱。

雖然林男與被害人達成調解，並獲得被害人原諒，2包白米已歸還屋主，林男的辯護人可能主張其情節輕微、已獲原諒，請求依《刑法》第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」規定減輕其刑。

法院審理，法官認為林男「素行不良」，過去已有竊盜、贓物、毒品、強盜、搶奪等多項前科紀錄，且本案犯行發生時，他正在另案的假釋期間內，明顯未能自我約束。

其次，林男除了偷竊白米，竟在被害人的住宅客廳內留下糞便嚴重侵犯他人的居住安寧與尊嚴，遠超一般竊盜行為。

林男所犯的《刑法》第321條第1項第1款「侵入住宅竊盜罪」，並考量其惡質的犯案手段、不良的前科紀錄，以及假釋中再犯顯示的極低自律性，法官認為即使判處法定的最低刑度6個月，已屬「寬厚」，不能單純因為被害人損失輕微且願意原諒，就予以減刑。

