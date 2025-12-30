南投女警機警防處家暴案 獲警政署長表揚

南投警分局女警葉佳禎（右），擔任家防官表現優異，日前獲警政署長張榮興（左）表揚。（圖由南投警分局提供）

南投縣每年家暴通報案6、7000件，南投警分局女警葉佳禎，擔任家庭暴力防治官表現優異，發現一樁家暴案的相對人與被害人在同一部車上，且被害人恐遭受暴力侵害，立即透過手機定位，通報所在地分局攔截圍捕，逮捕相對人，適時化解一場可能發生的悲劇，日前獲警政署長張榮興頒獎表揚。

葉佳禎自2019起即擔任南投警分局家防官，承辦家庭暴力防治、性侵害防治、性騷擾防治、兒少性剝削防制及兒少保護等業務，累積許多實務經驗，平時對於婦幼案件即有相當敏感度。

請繼續往下閱讀...

葉佳禎在處理一樁家暴案，致電暫時保護令相對人，告知保護令應遵守事項時，發現相對人正在開車，且與被害人在一起，相對人在電話中指責政府為什麼要保護被害人，隨後將電話關機無法再行聯繫。葉員研判相對人將有危害被害人之虞，立即調閱相關資料，透過手機定位及車行軌跡系統，發現相對人行蹤通報所在地分局攔截圍捕，成功解圍，雖被害人已遭暴力傷害，但適時化解一場可能發生的悲劇，相對人也被依傷害、妨害自由及違反保護令罪嫌移送法辦。

葉佳禎表示，擔任家防官滿6年，這段期間遇到很多以前職務沒有機會接觸過的人事物，但仍然在做中學的學習階段，很榮幸工作表現獲肯定，讓自己更有信心在婦幼保護防治工作領域走下去。

南投警分局女警葉佳禎，擔任家防官機警防處家暴案發生，表現傑出。（圖由葉佳禎提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法