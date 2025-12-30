為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    南投女警機警防處家暴案 獲警政署長表揚

    2025/12/30 09:33 記者張協昇／南投報導
    南投警分局女警葉佳禎（右），擔任家防官表現優異，日前獲警政署長張榮興（左）表揚。（圖由南投警分局提供）

    南投警分局女警葉佳禎（右），擔任家防官表現優異，日前獲警政署長張榮興（左）表揚。（圖由南投警分局提供）

    南投縣每年家暴通報案6、7000件，南投警分局女警葉佳禎，擔任家庭暴力防治官表現優異，發現一樁家暴案的相對人與被害人在同一部車上，且被害人恐遭受暴力侵害，立即透過手機定位，通報所在地分局攔截圍捕，逮捕相對人，適時化解一場可能發生的悲劇，日前獲警政署長張榮興頒獎表揚。

    葉佳禎自2019起即擔任南投警分局家防官，承辦家庭暴力防治、性侵害防治、性騷擾防治、兒少性剝削防制及兒少保護等業務，累積許多實務經驗，平時對於婦幼案件即有相當敏感度。

    葉佳禎在處理一樁家暴案，致電暫時保護令相對人，告知保護令應遵守事項時，發現相對人正在開車，且與被害人在一起，相對人在電話中指責政府為什麼要保護被害人，隨後將電話關機無法再行聯繫。葉員研判相對人將有危害被害人之虞，立即調閱相關資料，透過手機定位及車行軌跡系統，發現相對人行蹤通報所在地分局攔截圍捕，成功解圍，雖被害人已遭暴力傷害，但適時化解一場可能發生的悲劇，相對人也被依傷害、妨害自由及違反保護令罪嫌移送法辦。

    葉佳禎表示，擔任家防官滿6年，這段期間遇到很多以前職務沒有機會接觸過的人事物，但仍然在做中學的學習階段，很榮幸工作表現獲肯定，讓自己更有信心在婦幼保護防治工作領域走下去。

    南投警分局女警葉佳禎，擔任家防官機警防處家暴案發生，表現傑出。（圖由葉佳禎提供）

    南投警分局女警葉佳禎，擔任家防官機警防處家暴案發生，表現傑出。（圖由葉佳禎提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播