    涉貪129件被判400多年 前苗栗三灣鄉長温志強疑棄保潛逃香港

    2025/12/30 09:37 記者彭健禮／苗栗報導
    前三灣鄉長温志強。（資料照）

    苗栗縣前三灣鄉長温志強被控於2018至2021年任鄉長期間涉及工程及人事收賄案件129件；今年8月，苗栗地方法院判他每案各2年到10年半不等刑期，總共400多年。不料，全案移審二審，温開庭未到，經查已於10月出境，搭機前往香港，現不知去向，疑棄保潛逃。

    對此，苗栗地方檢察署表示，温志強案由苗檢於2022年8月間起訴，審理期間長達3年，苗檢於今年8月19日一審判決後，即提起上訴，並於10月13日發文向法院主張科技設備監控，當時温尚未出境，惟一審法院未對被告為科技設備監控。

    就未對温志強實施科技設備監控而出現此狀況，苗栗地院表示，全案目前繫屬二審，卷證資料在二審，苗院目前刻正積極確認中，待稍後說明。

    温志強被控於2018至2021年，任三灣鄉長期間涉及工程及人事收賄案件129件，被查扣賄款1289萬8100元。苗檢偵結起訴後，全案移送苗栗地院，當時法官裁定温100萬元交保，未限制出境。

    另，前通霄鎮長陳漢志於鎮長任內利用公所經辦通霄海水浴場太陽能光電標租案，向業者索賄107萬元，更一審判10年。檢調查出，他另於鎮內道路改善、治山防災、反光鏡等大小工程向廠商索取回扣，今年9月再被苗栗地院依犯不違背職務收受賄賂罪12罪，各處4年到4年半不等之刑期，共計49年8個月。苗栗地院則有對陳實施科技監控。

