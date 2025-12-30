為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    斜槓！專門破大案、彰警刑事戰將轉戰公關科長

    2025/12/30 08:15 記者湯世名／彰化報導
    彰化縣警局「準」公關科長張安進（左）。（圖由警方提供）

    彰化縣警局「準」公關科長張安進（左）。（圖由警方提供）

    大黑馬！彰化縣警局29日發布重要人事令，其中懸缺4個月之久的公關科長一職，由刑警大隊副大隊長張安進升任，其刑事資歷完備，專業能力、內外勤職務歷練、工作績效優異，其行事作風穩健，備受同僚、所屬敬重；由於公關科長一職是警察局長的重要幕僚之一，也是警察局的「化妝師」，警界人士都盛讚張安進是不可多得的人選。

    這次人事令牽涉到3人調動，包括保安科長陳桂彬調任少年隊長、彰化分局副分局長許自強調陞保安科長、刑大副大隊長張安進調陞公關科長；1月2日交接。由於人事案「牽一髮動全身」，彰化分局副分局長、刑大副大隊長遺缺變成大熱門，據了解，彰化副分局長一職將由其他分局的副分局長調任，至於刑大副大隊長一職，呼聲最大的是彰化分局偵查隊長卓志昌、員林分局偵查隊長李旺興。一般預料明年1月初還將有一波數十人的大調動。

    張安進任內屢破大案，其中2023年7月破獲販毒集團栽種大麻、製成食品，並擁槍自重的社會案件，逮獲5名嫌犯，查扣土造自製電控霰彈槍；2024年9月破獲詐騙集團詐騙逾1億元，查獲9名嫌犯到案，查扣犯罪所得2輛進口轎車、土地、現金、存款及虛擬貨幣等，扣押不法所得高達3000萬元。此次從刑事單位「協槓」公關科，普遍看好能夠勝任。

    至於原本代理公關科長長達4個月的縣警局秘書詹廷育，是否會歸建原單位或繼續支援公關科，仍待討論。

    彰化縣警局預計明年1月初還將有更大一波調動。（記者湯世名攝）

    彰化縣警局預計明年1月初還將有更大一波調動。（記者湯世名攝）

