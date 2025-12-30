當著小孩面前砍死雙親 吳男判2個死刑延長羈押

吳男涉嫌殺害羅姓夫婦命案，高雄高分院認為有逃亡之虞，裁定延長羈押。（資料照）

高市男子吳龍滿疑因不滿樓上鄰居太吵，竟當著2名幼子面前殘殺其父母，被高雄地院依殺人罪，判處兩個死刑，高等法院高雄分院明年元月初宣判，並認為他涉案情節重大，自今（30）日起延長羈押2個月。

據了解，被害人與被告吳龍滿均為高雄市苓雅區某大樓住戶，雙方為上、下層住戶關係。吳男疑因羅姓夫婦家人太吵，乃於2023年9月15日上午，涉嫌持刀械進入羅家住處，見大門未閉闖入，當著2名小孩面前，在客廳、主臥室，涉嫌砍死羅姓夫妻後，騎機車逃逸後落網。

高雄地院國民法官庭依殺人罪判處吳男2個死刑，褫奪公權終身，檢方依職權上訴，吳男則放棄上訴。高雄高分院開庭審理，由於吳男質疑羅姓夫婦2名小孩證詞，曾傳喚目前仍在台北就醫2名幼子，但因他們接獲傳票獲悉要出庭，身心極度不穩定，經醫生評估不宜到庭而作罷，辯論終結後訂明年1月14日宣判。

合議庭並吳男仍否認犯罪，但涉案情節重大，其案發後確有逃匿而遭警拘提，且經原審判處死刑，因而認為有逃亡之虞，延長自今天起延長羈押2個月。

