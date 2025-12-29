行人、駕駛快車道對罵還趴引擎蓋 雙方互不提告仍挨罰

新北市1輛轎車行駛過程，遭衝出馬路的林男等2人嚇到，引發行車糾紛，林男2人攔車理論，還趴在引擎蓋被甩落，警方獲報到場，依違反社維法及交通違規開罰。（警方提供）

新北市王姓男子今天凌晨駕車搭載友人王男行經三重區路口，碰上林男等2人強行穿越道路，乘客王男怒罵對方違規，林男等2人不滿，趁停等紅燈時走上快車道攔車理論，引發雙方口角，林男趴在引擎蓋攔阻，被王姓駕駛迴轉甩落，王男隨即到派出所報案。警方到場只發現林男，林反控被車上2人毆打，雙方雖互不提告，警方仍依違反社維法裁罰。

這起行車糾紛發生在今天凌晨零時許，31歲王男駕駛轎車搭載乘客25歲王男，在新北市三重區三和路四段往蘆洲方向行駛，行經三和路四段396巷口，遭衝出馬路的58歲林男及另名男子嚇到，乘客王男降下車窗怒斥對方違規，引起林男不滿，追上前理論，拉扯副駕駛王男，雙方當街衝突，王男要開車離開現場，林男趴在汽車引擎蓋上阻止其離去，王男將林男甩開後，開車至永福派出所報案。

警方獲報到場，現場只有林男1人，說自己1人遭王男2人追打，處理員警當場帶返所釐清案情。

警方後續了解，王男所通報行車糾紛與林男提告為同一案後，併案處理，事後雙方雖互不提告，警方仍依違反社會秩序維護法第87條規定移請裁罰；警方持續釐清林男友人身分，將通知到案說明。

針對林男及其友人違規穿越道路行為，後續也依道路交通管理處罰條例78條舉發，將處以500元罰鍰。

