今彩539頭獎開6注！獎落台北、新北、桃園、彰化

12月29日開獎的第114000314期今彩539頭獎開6注，第114000104期威力彩則摃龜。（台彩提供；本報合成）

12月29日開獎的第114000314期今彩539頭獎開出6注，由台北市松山區三民路151號1樓「侑旺富彩券行」、新北市五股區西雲路160號「金鑫旺商行」、桃園市蘆竹區大竹里大竹路441號1樓「鑫富發彩券行」、彰化縣秀水鄉金興村番花路139之3號「上強彩券行」各開出1注，新北市板橋區龍興街37號「億來國際企業社」則開2注，每注可得400萬元。第114000104期威力彩頭獎摃龜。威力彩已連續18期摃龜，下期頭獎累積獎金上看3.7億元。

第114000104期威力彩中獎號碼為「第一區：01、03、09、11、18、32，第二區：06」。頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共11注中獎，每注可得15萬元；肆獎共37注中獎，每注可得2萬元；伍獎共364注中獎，每注可得4000元；陸獎共2272注中獎，每注可得800元；柒獎共4406注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬3553注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬2234注中獎，每注可得100元；普獎共5萬537注中獎，每注可得100元。

第114000314期今彩539中獎號碼為「05、10、13、29、37」，頭獎共6注中獎，每注可得400萬元；貳獎共396注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬513注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬8655注中獎，每注可得50元。

第114000314期39樂合彩中獎號碼為「05、10、13、29、37」，四合開出74注，每注可得20萬2702元；三合共673注中獎，每注可得1萬1250元；二合共2萬96注中獎，每注可得1125元。

第114000314期3星彩中獎號碼為「340」，壹獎共69注中獎，每注可得5000元。

第114000314期4星彩中獎號碼為「9535」，壹獎共13注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

