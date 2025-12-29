確保跨年晚會「安全零死角」 桃園市府整合警、消實兵演練防範突發事故

桃園跨年晚會實兵演練確保安全零死角，消防、警察聯手模擬火警與突發事件。（桃園市政府提供）

迎接2026年到來，桃園市政府主辦「2026桃園ON AIR跨年晚會」將於12月31日晚上7點在樂天桃園棒球場登場，為確保活動期間萬無一失，今（29）日舉辦大規模跨年晚會消防、高強度維安實兵演練。現場結合消防、警察、觀旅局及業者，全面模擬舞台火警與突發攻擊事件，透過高規格、全方位的實戰檢測，確保跨年晚會「安全零死角」。

演練首波由桃園市消防局第二大隊青埔分隊主導，情境模擬晚會期間舞台電氣設備短路失火，火勢迅速向周邊延燒，現場濃煙滿佈且無法初步控制，消防局接報後即刻啟動跨單位聯防，青埔分隊火速抵達現場後，第一時間確認場地平面配置及救災動線，同步布水線進行滅火攻擊。

請繼續往下閱讀...

演練過程加入「大量傷病患應變機制」，模擬人潮擁擠時發生的踩踏與受傷狀況。青埔消防分隊長楊超鈞強調，本次演練關鍵在於要求活動工作人員落實「自衛消防編組」，確保火災初期的滅火與通報能力；第二大隊大隊長簡慈彥指出，大型活動火、電使用頻繁，透過演練能強化消防員與業者的協調默契，有效將潛在人命傷亡降至最低。

除了火災搶救，治安維護也是重頭戲，中壢警分局協同保安大隊霹靂小組、警犬隊，針對入場安檢及突發群眾事件進行實兵操作。演練情境設定民眾攜帶管制物品入場，並因情緒激動拒絕檢查，甚至有攻擊性行為，警方現場展現強勢作為，依標準程序進行管束、人群隔離，並由警犬隊執行可疑物品搜索，展現警方對於高強度突發事件的處置能力。

今日演練由市府秘書長溫代欣、觀光旅遊局長陳靜芳、警察局長廖恆裕坐鎮指導，溫代欣等人實地檢視人潮疏散動線與安檢流程後表示，市府對大型活動的公共安全抱持「零容忍」態度，所有演練都是為了給市民一個能盡情歡笑、不必憂心的安全環境。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，跨年期間將投入充足警力執行交管與安檢，提醒民眾務必遵守安檢規範，勿攜帶危險或違禁物品入場，並聽從工作人員指引，共同營造歡樂且平安的桃園跨年夜。

桃園跨年晚會實兵演練確保安全零死角，消防、警察聯手模擬火警與突發事件。（桃園市政府提供）

桃園跨年晚會實兵演練確保安全零死角，消防、警察聯手模擬火警與突發事件。（桃園市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法